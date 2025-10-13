Скидки
«Я никогда так не боялась»: Миа Гот — о «Франкенштейне» Гильермо дель Торо

«Я никогда так не боялась»: Миа Гот — о «Франкенштейне» Гильермо дель Торо
Исполнительница одной из главных ролей в новой адаптации «Франкенштейна» Миа Гот призналась, что сильно переживала перед началом съёмочного процесса.

Я никогда так не боялась перед съёмками фильма, никогда. Для меня это было серьёзным испытанием, и я всё время думала об этом. Я думала: «Гильермо дель Торо снимает «Франкенштейна», фильм, который я всегда хотела увидеть, и я буду частью этого». И я так боялась, что стану единственным плохим персонажем и всё испорчу.

«Франкенштейн» от режиссёра Гильермо дель Торо («Форма воды», «Лабиринт Фавна») выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix в пятницу, 7 ноября.

