Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркого образа»

Компания Apple официально переименовала свой онлайн-кинотеатр — после ребрендинга стриминговый сервис называется просто Apple TV, без знака «+» в конце.

Об этом стало известно из пресс-релиза, посвящённого выходу на платформе фильма «Формула 1».

Apple TV+ теперь просто Apple TV — с новым ярким образом.

Примечательно, что название Apple TV носит ещё один продукт компании — цифровая приставка для телевизора.

Стриминговый сервис Apple TV+ был анонсирован и открыт в 2019 году. Доступ к просмотру можно получить через веб-сайт Apple и через приложение, на данный момент доступное на всех устройствах компании.