Начались продажи билетов на IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Организаторы IEM Cologne Major 2026 объявили о старте продаж билетов на главный турнир по Counter-Strike 2, который пройдёт с 2 по 21 июня 2026 года в немецком Кёльне. Приобрести билеты можно на официальном сайте ESL.

Стоимость билетов зависит от категории и расположения мест. Один день плей-офф обойдётся зрителям в сумму от € 44 до € 79 (4100-5700 рублей), а билеты на четыре дня начинаются от € 199. Места ближе к сцене стоят от € 79 до € 129 (7400-12100 рублей) в день или € 319 (30 тыс. рублей) за весь уикенд.

Для самых преданных фанатов предусмотрены VIP-пакеты: зарезервированные места на четыре дня за € 419 (39,4 тыс. рублей), набор с бесплатными напитками и мерчем за € 799 (75,1 тыс. рублей), а также премиум-пакет за € 999 (93,9 тыс. рублей), включающий лучшие места и эксклюзивные привилегии.

Из-за высокого спроса сайт ESL столкнулся с очередями из нескольких тысяч человек, что вызвало временные задержки в процессе покупки.

Напомним, IEM Cologne Major 2026 станет первым мэйджором по CS 2, организованным ESL, с призовым фондом $ 1,25 млн. Турнир примет LANXESS Arena, известная как «собор Counter-Strike».