Автор «Кей-поп-охотниц на демонов» не верит в экранизацию своего хита с живыми актёрами

Автор «Кей-поп-охотниц на демонов» не верит в экранизацию своего хита с живыми актёрами
Создательница мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» Мэтти Канг высказалась против экранизации её проекта в виде полнометражной картины.

По словам режиссёра, проект содержит элементы, которые не смогут исполнить живые актёры.

В этом фильме так много элементов, которые подходят для анимации. Очень сложно представить этих персонажей в игровом кино. Это было бы слишком приземлённо. Так что для меня это точно не вариант.

«Кей-поп-охотницы на демонов» вышли на Netflix 20 июня. Сюжет анимационной ленты повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Лента неожиданно стала лидеров платформы по просмотрам, побив несколько рекордов.

