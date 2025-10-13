Скидки
Топ-16 лучших игр-рогаликов от IGN — первое место заняла Hades 2

Издание IGN представило обновлённый список лучших игр в жанре «роуглайк» — топ расширили до 16 проектов, включив новинки последних лет.

В топ-3 игр с процедурной генерацией уровней и необратимой смертью вошли обе части Hades, а также The Binding of Isaac: Rebirth. Составители рейтинга также отметили карточную Balatro и шутер от третьего лица Returnal.

Топ-16 лучших рогаликов в истории

  1. Hades 2
  2. The Binding of Isaac: Rebirth
  3. Hades
  4. Spelunky 2
  5. Slay the Spire
  6. FTL: Faster Than Light
  7. Balatro
  8. Dead Cells
  9. Blue Prince
  10. Vampire Survivors
  11. Returnal
  12. Monster Train 2
  13. Rogue Legacy 2
  14. Into the Breach
  15. Enter the Gungeon
  16. Cult of the Lamb
