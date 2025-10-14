Расписание игр первого дня группового этапа BLAST Slam IV по Dota 2

Сегодня, 14 октября, начинается турнир BLAST Slam IV по Dota 2.
Турнир откроет групповая стадия, которая будет идти в формате best-of-1. Итоги определят сетку плей-офф, а два лучших коллектива из группы напрямую выйдут в полуфинал основной стадии. Участники, занявшие с 3-го по 8-е место, сыграют в Play-in за оставшиеся слоты в плей-офф.
Расписание матчей BLAST Slam IV на вторник, 14 октября:
- 16:00. Team Falcons — Yakult Brothers;
- 16:00. Aurora Gaming — NAVI;
- 17:00. Team Liquid — BetBoom Team;
- 17:00. Team Spirit — Execration;
- 18:00. HEROIC — Yakult Brothers;
- 18:00. NAVI — MOUZ;
- 19:00. Team Liquid — Tundra Esports;
- 19:00. Team Falcons — BetBoom Team;
- 20:00. MOUZ — Team Aureus;
- 20:00. HEROIC — Execration;
- 21:00. Team Spirit — Aurora Gaming;
- 21:00. Tundra Esports — NAVI;
- 22:00. Team Falcons — MOUZ;
- 22:00. Team Aureus — Execration.
За матчами можно следить на Twitch и YouTube каналах студии RLG, которая будет освещать весь чемпионат.
BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. В турнире примут участие 12 команд, которые разыграют $ 1 млн призовых. Чемпионат состоится в формате LAN в Сингапуре и будет включать четыре стадии: групповую, Last Chance, Play-In и плей-офф. В решающую часть соревнования пройдут шесть сильнейших коллективов.