Расписание открытия чемпионата мира по League of Legends — 2025

Сегодня, 14 октября, начинается чемпионат мира по League of Legends.

Турнир традиционно делится на несколько стадий. В 2025 году формат сохранился, однако с некоторыми изменениями. Чемпионат стартует с Play-In стадии в формате best-of-5, где две команды, которым не удалось занять первые места в течение нескольких сплитов, получают шанс попасть в групповую стадию.

Расписание матчей Worlds — 2025 на вторник, 14 октября:

11:00. T1 — Invictus Gaming.

Worlds 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.