Авторы «Очень странных дел» раскрыли длительность дебютных серий пятого сезона шоу

Создатель сериала «Очень странные дела» Росс Даффер опубликовал новый пост в соцсетях, посвящённый пятому сезону шоу. Один из авторов фантастического проекта раскрыл продолжительность каждого эпизода первой части продолжения.

Так, шоураннер отверг слухи о том, что каждый эпизод пятого сезона будет сравним с большим полнометражным фильмом. Наибольшую продолжительность получила четвёртая серия, на которой завершится первая часть — 1 час 23 минуты. В остальном длительность эпизодов составит около часа.

Длительность эпизодов первой части пятого сезона «Очень странных дел»

  • Первый эпизод — 1 час 8 минут
  • Второй эпизод — 54 минуты
  • Третий эпизод — 1 час 6 минут
  • Четвёртый эпизод — 1 час 23 минуты.

Пятый сезон «Очень странных дел» завершит историю фантастического шоу о городке Хоукинс в штате Индиана. Дебютные серии выйдут в ночь на 27 ноября, продолжение появится в ночь на 26 декабря, а финал состоится в ночь на 1 января.

