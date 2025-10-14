Скидки
«Определённо, это шаг к завершению карьеры»: Miposhka — о перерыве в карьере в Dota 2

«Определённо, это шаг к завершению карьеры»: Miposhka — о перерыве в карьере в Dota 2
Бывший капитан Team Spirit Ярослав Miposhka Найдёнов заявил о перерыве в профессиональной карьере. В интервью Mrs. Marple он отметил, что этот шаг можно рассматривать как начало завершения его игрового пути.

Определённо, это шаг к завершению карьеры. Сколько я в Dota 2 уже играю? 15 лет? И за 15 лет у меня практически не было полноценных перерывов. Я рассматривал вариант ухода до Нового года, но решил взять отпуск на год, чтобы попробовать что-то новое и взглянуть на жизнь без Dota 2. Это точно шаг. Я буду ещё думать над тем, чтобы возвращаться. Однако уходить на такой ноте как будто не хочется.

9 октября Team Spirit объявила о временном уходе капитана, а его место в составе занял Никита Panto Балаганин, недавно покинувший Aurora Gaming.

Состав Team Spirit:

  • Илья Yatoro Мулярчук;
  • Денис Larl Сигитов;
  • Магомед Collapse Халилов;
  • Александр rue Филин;
  • Никита panto Балаганин.

Дебют обновлённого состава состоится на BLAST Slam IV, который пройдёт с 14 октября по 9 ноября. Призовой фонд составляет $ 1 млн.

