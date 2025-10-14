Вышли постеры с персонажами фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Netflix опубликовал персонажные постеры фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо. На них можно увидеть самого Виктора Франкенштейна, его чудовище и других персонажей.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Картина расскажет о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Режиссёром выступил Гильермо дель Торо — автор знаменитых фильмов «Форма воды» и «Лабиринт Фавна».

Главные роли в будущей картине исполнили Чарльз Дэнс («Игра престолов»), Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джейкоб Элорди («Солтбёрн») и Миа Гот («Обитель теней»).

На Netflix фильм выйдет 7 ноября.