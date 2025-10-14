Милли Бобби Браун сыграет главную роль в сериале Netflix о призраках
По данным издания Deadline, звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун исполнит главную роль в новом сериале Netflix под названием «Призма».
«Призма» основана на одноимённом рассказе, который был опубликован в журнале Assemble Artifacts и написан в соавторстве с Ником Шафиром. Производством занимается Assemble Media. Браун сыграет Кэсси, женщину с уникальной способностью общаться с призраками, которая должна выяснить причину недавно обнаруженного феномена, из-за которого призраки появляются по всему миру, пока не стало слишком поздно.
Милли, братья Руссо и Рэйчел Броснахэн выступят продюсерами проекта. Даты начала съёмок и выхода у сериала пока что нет.
