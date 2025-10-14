Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Оскар Айзек признался, появится ли Лунный рыцарь в «Мстителях: Секретные войны»

Оскар Айзек признался, появится ли Лунный рыцарь в «Мстителях: Секретные войны»
Комментарии

Актёр Оскар Айзек, сыгравший в киновселенной Marvel Лунного рыцаря, рассказал, появится ли его персонаж в фильме «Мстители: Секретные войны». Картина обещает быть большой, а потому в ней ожидается появление большого количества героев.

На вопрос, само собой, Айзек отвечать не стал. Он лишь отметил, что это секретная информация, которую он не раскроет.

Это секрет, понимаете…

«Мстители: Судный день» должны выйти в США 18 декабря 2026 года. Премьера «Секретных войн» запланирована на 17 декабря 2027 года. Обе картины станут большими кроссоверами с супергероями, которые объединят свои усилия против Доктора Дума.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android