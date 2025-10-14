Скидки
Чарли Кокс обещает более брутальные драки во втором сезоне «Сорвиголовы: Рождённый заново»

Актёр Чарли Кокс в свежем интервью рассказал, что во втором сезоне сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» будет больше брутальных сцен с драками.

По словам Кокса, создатели шоу придумали много классных боевых сцен, которые отлично будут смотреться в новых сериях.

Есть пара сцен, которые меня очень радуют. Я имею в виду, что все они меня радуют, но эти две особенно изнурительные, сложные, захватывающие и жестокие. Они будут крутыми, обещаю.

«Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение высокооценённого сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Второй сезон выйдет в 2026 году.

