Хейден Кристенсен признался, что слова Джорджа Лукаса изменили его жизнь

Актёр Хейден Кристенсен, известный по роли Энакина Скайуокера, рассказал, как во время перерыва от съёмок «Звездных войн: Месть ситхов» проводил время с создателем франшизы Джорджем Лукасом.

По словам Хейдена, тогда режиссёр сказал ему очень мудрую вещь, которая повлияла не него и его восприятие мира. Актёр помнит слова Лукаса до сих пор.

Он сказал мне: «Хейден, ты не можешь изменить мир. Это невозможно. Всё, что ты можешь сделать, — это попытаться создать свой собственный мир, а затем пригласить других людей стать его частью». Это была одна из самых глубоких вещей, которые мне когда-либо говорили, и она действительно повлияла на то, как я живу.

О чём ещё общались Кристенсен и Лукас, актёр не рассказал.