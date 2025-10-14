Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хейден Кристенсен признался, что слова Джорджа Лукаса изменили его жизнь

Хейден Кристенсен признался, что слова Джорджа Лукаса изменили его жизнь
Комментарии

Актёр Хейден Кристенсен, известный по роли Энакина Скайуокера, рассказал, как во время перерыва от съёмок «Звездных войн: Месть ситхов» проводил время с создателем франшизы Джорджем Лукасом.

По словам Хейдена, тогда режиссёр сказал ему очень мудрую вещь, которая повлияла не него и его восприятие мира. Актёр помнит слова Лукаса до сих пор.

Он сказал мне: «Хейден, ты не можешь изменить мир. Это невозможно. Всё, что ты можешь сделать, — это попытаться создать свой собственный мир, а затем пригласить других людей стать его частью». Это была одна из самых глубоких вещей, которые мне когда-либо говорили, и она действительно повлияла на то, как я живу.

О чём ещё общались Кристенсен и Лукас, актёр не рассказал.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android