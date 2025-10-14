Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Нужно уважать результат»: m0NESY — о поступке kyousuke после финала ESL Pro League 22

«Нужно уважать результат»: m0NESY — о поступке kyousuke после финала ESL Pro League 22
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок Team Falcons Илья m0NESY Осипов прокомментировал поступок своего тиммейта Максима kyousuke Лукина, который снял медаль сразу после поражения в гранд-финале ESL Pro League Season 22 по CS 2 против Team Vitality.

Максим ушёл и снял медаль? Ну блин, это же его решение. Но вообще, мне такое не нравится. Я считаю, что нужно уважать результат, который был достигнут командой. И как будто обесценивается труд просто. Мы дошли до финала и заняли второе место — это хороший результат. Может быть, не тот, который ты ожидал, но всё равно хороший.

Напомним, Team Vitality 12 октября всухую обыграла Team Falcons в финале ESL Pro League 22 и забрала главный приз — $ 170 тыс. и слот на IEM Katowice 2026. Team Falcons заработала $ 125 тыс., а m0NESY был признан MVP турнира.

Материалы по теме
Vitality выиграла ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android