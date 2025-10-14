Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Нужно уважать результат»: m0NESY — о поступке kyousuke после финала ESL Pro League 22

Игрок Team Falcons Илья m0NESY Осипов прокомментировал поступок своего тиммейта Максима kyousuke Лукина, который снял медаль сразу после поражения в гранд-финале ESL Pro League Season 22 по CS 2 против Team Vitality.

Максим ушёл и снял медаль? Ну блин, это же его решение. Но вообще, мне такое не нравится. Я считаю, что нужно уважать результат, который был достигнут командой. И как будто обесценивается труд просто. Мы дошли до финала и заняли второе место — это хороший результат. Может быть, не тот, который ты ожидал, но всё равно хороший.

Напомним, Team Vitality 12 октября всухую обыграла Team Falcons в финале ESL Pro League 22 и забрала главный приз — $ 170 тыс. и слот на IEM Katowice 2026. Team Falcons заработала $ 125 тыс., а m0NESY был признан MVP турнира.