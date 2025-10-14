Актёр Иван Янковский рассказал о своём пути в актёрскую профессию
Актёр Иван Янковский, известный по «Тексту», «Слову пацана» и «Фишеру», рассказал историю своего пути в киноиндустрию. Он побеседовал об этом во втором сезоне проекта Dreamcast.
По словам Янковского, он оказался в киношколе только потому, что снова накосячил, а мать поставила ещё юного Ивана перед выбором: либо служба в армии, либо особое место учёбы.
Я попал в киношколу, потому что я очередной раз накосячил. Мать сказала: либо ты в армию отправляешься в Суворовское, либо ты будешь учиться там, где твой мозг совладает с твоими желаниями.
Янковский высказался и про современную киноиндустрию, которой, по его мнению, не хватает яркого экспериментального кино.
