Microsoft прекратила поддержку Windows 10
Ещё в мае 2024 года Microsoft объявляла, что 14 октября 2025-го завершит поддержку Windows 10. Так и произошло — с сегодняшнего дня корпорация перестаёт поддерживать операционную систему.
По словам компании, техническая помощь, обновления компонентов и обновления для системы безопасности больше не будут предоставляться.
Если у вас есть устройства под управлением Windows 10, мы рекомендуем обновить их до Windows 11 — более современной, безопасной и эффективной вычислительной среды.
Важно, что компьютеры, на которых до сих пор будет установлена Windows 10, продолжат работу в нормальном режиме без каких-либо изменений.
