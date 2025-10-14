Скидки
Начались съёмки триллера «Вершина» от автора «Метода» Юрия Быкова

Начались съёмки триллера «Вершина» от автора «Метода» Юрия Быкова
Начались съёмки триллера «Вершина» Юрия Быкова («Метод»). Сколько займёт производство, не говорится.

Кадры со съёмок

Фото: «САШ МУВИ»

Фото: «САШ МУВИ»

Фото: «САШ МУВИ»

Фото: «САШ МУВИ»

Фото: «САШ МУВИ»

По сюжету в лагерь альпинистов ночью с опозданием на два дня прибывает человек-загадка, который сразу начинает раздражать всех вокруг. Никто не знает, кто он и зачем здесь, но ему предстоит в составе группы любителей из десяти человек подняться на вершину горы под присмотром трёх гидов.

В актерском составе ленты задействованы Артём Быстров, Александр Робак, Мария Денисова, Анна Банщикова, Олег Фомин, Владимир Канухин и другие.

В российский кинопрокат «Вершину» планируют выпустить в 2026 году, точной даты пока нет.

