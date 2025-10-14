Начались съёмки триллера «Вершина» от автора «Метода» Юрия Быкова

Начались съёмки триллера «Вершина» Юрия Быкова («Метод»). Сколько займёт производство, не говорится.

Кадры со съёмок

Фото: «САШ МУВИ»

По сюжету в лагерь альпинистов ночью с опозданием на два дня прибывает человек-загадка, который сразу начинает раздражать всех вокруг. Никто не знает, кто он и зачем здесь, но ему предстоит в составе группы любителей из десяти человек подняться на вершину горы под присмотром трёх гидов.

В актерском составе ленты задействованы Артём Быстров, Александр Робак, Мария Денисова, Анна Банщикова, Олег Фомин, Владимир Канухин и другие.

В российский кинопрокат «Вершину» планируют выпустить в 2026 году, точной даты пока нет.