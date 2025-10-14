Большой трейлер второго сезона «Кибердеревни» — премьера 18 октября

«Кинопоиск» представил большой трейлер второго сезона «Кибердеревни». Фантастическое шоу вернётся уже 18 октября — во второй сезон войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно во VK-группе Кинопоиск. Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Продолжение шоу расскажет о новых приключениях робота и марсианского фермера. В этот раз они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы.

Главные роли в проекте исполнили Сергей Чихачёв («Любовь. Смерть. Роботы») и Григорий Скряпкин («Мамочки»). Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») вновь озвучит робота Робогозина.