Кибердеревня, 2-й сезон: дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер

Большой трейлер второго сезона «Кибердеревни» — премьера 18 октября
«Кинопоиск» представил большой трейлер второго сезона «Кибердеревни». Фантастическое шоу вернётся уже 18 октября — во второй сезон войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно во VK-группе Кинопоиск. Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Продолжение шоу расскажет о новых приключениях робота и марсианского фермера. В этот раз они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы.

Главные роли в проекте исполнили Сергей Чихачёв («Любовь. Смерть. Роботы») и Григорий Скряпкин («Мамочки»). Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») вновь озвучит робота Робогозина.

Расписание выхода второго сезона сериала «Кибердеревня»
