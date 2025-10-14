Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел мультсериал Splinter Cell: Deathwatch — доступны все серии

Вышел мультсериал Splinter Cell: Deathwatch — доступны все серии
Комментарии

Сегодня на Netflix состоялась премьера мультсериала Splinter Cell: Deathwatch. На стриминге уже доступны все эпизоды проекта, но в России сервис не работает.

Сюжет рассказывает, как легендарный агент Сэм Фишер (озвучен Львом Шрайбером) возвращается на поле боя после того, как раненый молодой оперативник просит его о помощи.

Над адаптацией Tom Clancy's Splinter Cell для Netflix начали работать ещё в 2020 году. Шоураннером выступает Дерек Колстад, трудящийся над серией фильмов «Джон Уик» «Нормалом» и дилогией «Никто».

Трейлер мультсериала

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android