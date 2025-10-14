Вышел мультсериал Splinter Cell: Deathwatch — доступны все серии
Сегодня на Netflix состоялась премьера мультсериала Splinter Cell: Deathwatch. На стриминге уже доступны все эпизоды проекта, но в России сервис не работает.
Сюжет рассказывает, как легендарный агент Сэм Фишер (озвучен Львом Шрайбером) возвращается на поле боя после того, как раненый молодой оперативник просит его о помощи.
Над адаптацией Tom Clancy's Splinter Cell для Netflix начали работать ещё в 2020 году. Шоураннером выступает Дерек Колстад, трудящийся над серией фильмов «Джон Уик» «Нормалом» и дилогией «Никто».
Трейлер мультсериала
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
