Сериал Вампиры средней полосы, 3-й сезон: дата выхода, трейлер, сюжет, когда выйдет

Третий сезон «Вампиров средней полосы» выйдет в ноябре — новый тизер
Онлайн-кинотеатр START раскрыл дату выхода третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы». Мистическое шоу вернётся уже в ноябре, точную дату релиза назовут чуть позже.

Видео доступно во VK-группе Start. Права на видео принадлежат Start.

В центре сюжета третьего сезона – масштабное противостояние двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Главными злодеями выступят уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича. В команду вошли властная 500-летняя Госпожа, а также молодые брат и сестра Стефан и Мия. Им и предстоит внести разлад в отношения смоленских вампиров своими интригами.

К главным ролям в продолжении вернутся Юрий Стоянов и другие актёры. Третий сезон шоу станет большим финалом для всего сериала.

Обзор фильма «Трон: Арес»: как звёзды меркнут в голливудском шоу
Обзор фильма «Трон: Арес»: как звёзды меркнут в голливудском шоу
