Satanic сыграет за Falcons на групповом этапе BLAST Slam IV вместо skiter

Киберспортивная организация PARIVISION сообщила, что Алан Satanic Галлямов временно присоединится к Team Falcons на групповом этапе BLAST Slam IV. Об этом клуб объявил в социальных сетях.

По информации источника, Satanic заменит Оливера skiter Лепко, который пропустит старт турнира. Причина отсутствия игрока пока не уточняется — представители Falcons ситуацию не комментировали.

Групповой этап BLAST Slam IV стартует 14 октября в 16:00 по московскому времени, а первым соперником Falcons станет Yakult Brothers.

Сам чемпионат проходит с 14 октября по 9 ноября — групповая стадия пройдёт онлайн, а плей-офф состоится в формате LAN в Сингапуре. За призовой фонд в $ 1 млн сразятся 12 команд.