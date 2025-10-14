Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Satanic сыграет за Falcons на групповом этапе BLAST Slam IV вместо skiter

Satanic сыграет за Falcons на групповом этапе BLAST Slam IV вместо skiter
Комментарии

Киберспортивная организация PARIVISION сообщила, что Алан Satanic Галлямов временно присоединится к Team Falcons на групповом этапе BLAST Slam IV. Об этом клуб объявил в социальных сетях.

По информации источника, Satanic заменит Оливера skiter Лепко, который пропустит старт турнира. Причина отсутствия игрока пока не уточняется — представители Falcons ситуацию не комментировали.

Групповой этап BLAST Slam IV стартует 14 октября в 16:00 по московскому времени, а первым соперником Falcons станет Yakult Brothers.

Сам чемпионат проходит с 14 октября по 9 ноября — групповая стадия пройдёт онлайн, а плей-офф состоится в формате LAN в Сингапуре. За призовой фонд в $ 1 млн сразятся 12 команд.

Ранее PARIVISION снялась с BLAST Slam IV
PARIVISION отказалась от инвайта на BLAST Slam 4 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android