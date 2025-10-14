Дизайнер «Скайрима» назвал главную причину популярности игры

Бывший сотрудник Bethesda Брюс Несмит побывал гостем подкаста FRVR, где он рассказал о работе над The Elder Scrolls 5: Skyrim. Ведущий дизайнер «Скайрима» попытался объяснить, почему игра остаётся популярной спустя 14 лет после релиза.

Несмит считает, что за всё это время у ролевой игры так и не появилось достойных конкурентов. Авторы стремились не ограничивать геймеров и старались давать ему как больше свободы, даже если это приводило к нелепым багам или осложняло разработку. И подобных игр до сих пор в индустрии очень мало.

Мы ничего не ставили под запрет. Мы не пытались управлять опытом игрока. Мы позволили «Скайриму» быть вашим опытом, это был опыт, управляемый игроком. И очень, очень немногие игры могут этим похвастаться, потому что открытый мир сейчас стал клише. «О, да, смотрите, у нас открытый мир».

Релиз The Elder Scrolls 5: Skyrim состоялся 11 ноября 2011 года на ПК, PS3 и Xbox 360. В дальнейшем игра получила несколько переизданий с улучшенной графикой и новыми возможностями.