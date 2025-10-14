Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дизайнер «Скайрима» назвал главную причину популярности игры

Дизайнер «Скайрима» назвал главную причину популярности игры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший сотрудник Bethesda Брюс Несмит побывал гостем подкаста FRVR, где он рассказал о работе над The Elder Scrolls 5: Skyrim. Ведущий дизайнер «Скайрима» попытался объяснить, почему игра остаётся популярной спустя 14 лет после релиза.

Несмит считает, что за всё это время у ролевой игры так и не появилось достойных конкурентов. Авторы стремились не ограничивать геймеров и старались давать ему как больше свободы, даже если это приводило к нелепым багам или осложняло разработку. И подобных игр до сих пор в индустрии очень мало.

Мы ничего не ставили под запрет. Мы не пытались управлять опытом игрока. Мы позволили «Скайриму» быть вашим опытом, это был опыт, управляемый игроком. И очень, очень немногие игры могут этим похвастаться, потому что открытый мир сейчас стал клише. «О, да, смотрите, у нас открытый мир».

Релиз The Elder Scrolls 5: Skyrim состоялся 11 ноября 2011 года на ПК, PS3 и Xbox 360. В дальнейшем игра получила несколько переизданий с улучшенной графикой и новыми возможностями.

Материалы по теме
Battlefield 6 убила Call of Duty? Почему всё равно стоит играть в Black Ops 7
Battlefield 6 убила Call of Duty? Почему всё равно стоит играть в Black Ops 7
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android