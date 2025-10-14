Второй сезон сериала «Пингвины моей мамы» выйдет осенью — тизер

Онлайн-кинотеатр Kion представил тизер второго сезона сериала «Пингвины моей мамы». Драматическое шоу вернётся уже осенью, спустя четыре года после запуска проекта в 2021 году. Точную дату выхода назовут чуть позже.

Видео доступно во VK-канале Kion. Права на видео принадлежат Kion.

Во втором сезоне родители главного героя Гоши переезжают в новый дом и заводят шестого ребёнка. Тем временем Соню приглашают на фестиваль детской анимации, который проходит в Турции, куда она едет вместе с братьями. Гоша также присоединяется к поездке, хотя у него свои заботы: отношения с девушкой, стендап и попытки заработать на съём отдельной квартиры.

К своим ролям вернулись Макар Хлебников, Алексей Агранович, Александра Урсуляк, Платон Саввин, Ирина Бакина и другие актёры. Режиссёром продолжения выступила Надежда Степанова («Я умею вязать»).