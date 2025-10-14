По концертному фильму Тейлор Свифт выйдет документальный сериал — релиз 12 декабря

Компания Disney представила трейлер документального сериала по мотивам концертного фильма «Тейлор Свифт: The Eras Tour». Шоу стартует 12 декабря в онлайн-кинотеатре Disney+, в проект войдёт шесть эпизодов.

Документальное шоу с подзаголовком «Конец Эры» более подробно расскажет о знаменитом туре певицы Тейлор Свифт. По его мотивам выходил фильм «Тейлор Свифт: The Eras Tour», а в этот раз речь пойдёт о закулисье мероприятия: как между выступлениями жила сама Тейлор Свифт и её команда и с какими трудностями они столкнулись.

Лента «Тейлор Свифт: The Eras Tour» вышла в 2023 года и стала самым кассовым концертным фильмом в истории. Картина собрала в прокате более $ 260 млн, обойдя даже некоторые блокбастеры.