Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По концертному фильму Тейлор Свифт выйдет документальный сериал — релиз 12 декабря

По концертному фильму Тейлор Свифт выйдет документальный сериал — релиз 12 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Disney представила трейлер документального сериала по мотивам концертного фильма «Тейлор Свифт: The Eras Tour». Шоу стартует 12 декабря в онлайн-кинотеатре Disney+, в проект войдёт шесть эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Disney+. Права на видео принадлежат Disney.

Документальное шоу с подзаголовком «Конец Эры» более подробно расскажет о знаменитом туре певицы Тейлор Свифт. По его мотивам выходил фильм «Тейлор Свифт: The Eras Tour», а в этот раз речь пойдёт о закулисье мероприятия: как между выступлениями жила сама Тейлор Свифт и её команда и с какими трудностями они столкнулись.

Лента «Тейлор Свифт: The Eras Tour» вышла в 2023 года и стала самым кассовым концертным фильмом в истории. Картина собрала в прокате более $ 260 млн, обойдя даже некоторые блокбастеры.

Материалы по теме
Обзор фильма «Трон: Арес»: как звёзды меркнут в голливудском шоу
Обзор фильма «Трон: Арес»: как звёзды меркнут в голливудском шоу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android