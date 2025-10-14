«Это «Крепкий орешек» нашего времени»: Стивен Кинг — о фильме «Бегущий человек»

7 ноября состоится релиз фильма «Бегущий человек» — экранизации знаменитого романа Стивена Кинга. За несколько недель до премьеры создатель произведения призвал свою аудиторию оценить новый трейлер и заявил, что уже посмотрел картину.

Кинг не стал вдаваться в детали, но всё же похвалил адаптацию своего романа и даже назвал её современным «Крепким орешком».

Новый трейлер «Бегущего человека»! Я уже посмотрел фильм, и он фантастический. Это «Крепкий орешек» нашего времени. Двухпартийный триллер.

«Бегущий человек» расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных США. Ради спасения своей больной дочери он участвует в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему предстоит выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

Главную роль в фильме исполнил Глен Пауэлл, звезда «Кто угодно, кроме тебя» и «Смерча 2». Вместе с ним в ленте также сыграли Майкл Сера («Барби») и Эмилия Джонс («CODA: Ребёнок глухих родителей»). Режиссёром и продюсером картины выступает Эдгар Райт, известный по «Малышу на драйве» и «Типа крутым легавым».