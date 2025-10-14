Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Helldivers 2 пообещали улучшить оптимизацию игры после жалоб геймеров

Авторы Helldivers 2 пообещали улучшить оптимизацию игры после жалоб геймеров
Аудио-версия:
Комментарии

В начале сентября в Helldivers 2 стартовало новое событие Into The Unjust. Вместе с ним в игре появились масштабные битвы с жуками на их родных планетах, где обитают ранее невиданные противники, и другой контент. Однако вместе с апдейтом в Helldivers 2 резко упала производительность, из-за чего недавний рейтинг проекта в Steam упал до 65%.

Спустя полтора месяца студия Arrowhead ответила на жалобы фанатов. Разработчики заявили, что уже трудятся над патчами с оптимизацией игры — ради этого они даже отложили выпуск следующих апдейтов. Авторы уже достигли «значительного прогресса», поэтому геймерам, судя по всему, осталось ждать совсем недолго.

Релиз Helldivers 2 состоялся 8 февраля 2024 года. С тех пор в студии Arrowhead уже брали двухмесячный перерыв по улучшению игры — тогда авторы переработали баланс оружия, улучшили производительность и внесли множество других изменений.

Материалы по теме
Для Helldivers 2 выйдет большой апдейт с масштабными боями против жуков
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android