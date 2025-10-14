Авторы Helldivers 2 пообещали улучшить оптимизацию игры после жалоб геймеров

В начале сентября в Helldivers 2 стартовало новое событие Into The Unjust. Вместе с ним в игре появились масштабные битвы с жуками на их родных планетах, где обитают ранее невиданные противники, и другой контент. Однако вместе с апдейтом в Helldivers 2 резко упала производительность, из-за чего недавний рейтинг проекта в Steam упал до 65%.

Спустя полтора месяца студия Arrowhead ответила на жалобы фанатов. Разработчики заявили, что уже трудятся над патчами с оптимизацией игры — ради этого они даже отложили выпуск следующих апдейтов. Авторы уже достигли «значительного прогресса», поэтому геймерам, судя по всему, осталось ждать совсем недолго.

Релиз Helldivers 2 состоялся 8 февраля 2024 года. С тех пор в студии Arrowhead уже брали двухмесячный перерыв по улучшению игры — тогда авторы переработали баланс оружия, улучшили производительность и внесли множество других изменений.