Волшебный участок, 2-й сезон (2025): трейлер, когда выйдет, дата выхода, сюжет, актёры

Второй сезон сериала «Волшебный участок» стартует 6 ноября — новый трейлер
Онлайн-кинотеатр Okko назвал дату выхода второго сезона сериала «Волшебный участок». Фантастическое шоу вернётся уже 6 ноября.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

«Волшебный участок» рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. События второго сезона развернутся в Санкт-Петербурге, где главный герой должен раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП.

К главным ролям вернулись Николай Наумов (Лёха Попов), Илья Соболев (Гном), Алексей Золотовицкий (Заяц) и другие актёры. Сценаристом и шоураннером вновь выступил Александр Носков.

