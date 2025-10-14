Скидки
Фронтальную камеру iPhone 17 Pro признали лучшей в мире

Фронтальную камеру iPhone 17 Pro признали лучшей в мире
Эксперты из независимой платформы DxOMark протестировали камеры нового смартфона iPhone 17 Pro. Фронтальный объектив по результатам оценки получил рекордные 154 балла.

iPhone 17 Pro поставил сразу пять рекордов среди селфи-камер, получив наивысшие баллы по области фокусировки (на фото и видео), качества размытия фото, а также экспозиции и стабилизации изображения во время съёмки видео.

Ранее среди фронтальных камер лидировали iPhone 16 Pro Max и Honor Magic6 Pro — они набирали по 151 баллу. В топ-10 также удерживаются iPhone 14 и 15.

По данным экспертов, спрос на линейку iPhone 17 превзошёл ожидания.

Спрос на iPhone 17 превзошёл прогнозы — аналитики
