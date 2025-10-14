Скидки
T1 прошла в групповую стадию чемпионата мира по League of Legends

Комментарии

Китайский коллектив Invictus Gaming уступил T1 в play-in стадии Worlds 2025. Противостояние в формате best-of-5 завершилось со счётом 1:3. Напомним, в этой стадии бились топ-4 Китая и топ-4 Кореи.

Команда Ли Faker Сан Хёка заработала слот на основном этапе чемпионата. Invictus Gaming же заняла 17-ю строчку и заработала $ 75 тыс.

Матчи следующей стадии начнутся 15 октября в 8:00 мск. 16 коллективов сразятся в одной группе по швейцарской системе. В плей-офф пройдёт восемь команд.

Worlds 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.

Вышел гимн чемпионата мира по League of Legends
