Assassin's Creed Shadows выйдет на Switch 2 уже 5 декабря — инсайдер

Экшен Assassin's Creed Shadows выйдет на мобильной консоли Nintendo Switch 2 до конца года — по данным авторитетного инсайдера billibil-kun, релиз состоится 5 декабря.

Анонс порта «ассасина» на Switch ожидается до 7 ноября. При этом цена на игру будет сниженной — всего € 50 (на релизе на ПК и консолях игра стоила € 80, сейчас цена снизилась до € 67–73). Возможно, Ubisoft примет решение, чтобы навсегда снизить цену.

В сентябре вышло сюжетное дополнение Claws of Awaji. В нём главные герои Наоэ и Ясукэ отправляются на загадочный остров Авадзи. Там они планируют отыскать загадочный артефакт, сражаясь с членами смертоносного клана Сандзоку иппа.