Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Assassin's Creed Shadows выйдет на Switch 2 уже 5 декабря — инсайдер

Assassin's Creed Shadows выйдет на Switch 2 уже 5 декабря — инсайдер
Комментарии

Экшен Assassin's Creed Shadows выйдет на мобильной консоли Nintendo Switch 2 до конца года — по данным авторитетного инсайдера billibil-kun, релиз состоится 5 декабря.

Анонс порта «ассасина» на Switch ожидается до 7 ноября. При этом цена на игру будет сниженной — всего € 50 (на релизе на ПК и консолях игра стоила € 80, сейчас цена снизилась до € 67–73). Возможно, Ubisoft примет решение, чтобы навсегда снизить цену.

В сентябре вышло сюжетное дополнение Claws of Awaji. В нём главные герои Наоэ и Ясукэ отправляются на загадочный остров Авадзи. Там они планируют отыскать загадочный артефакт, сражаясь с членами смертоносного клана Сандзоку иппа.

Материалы по теме
Для Assassin's Creed Shadows вышло дополнение Claws of Awaji
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android