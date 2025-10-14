Скидки
Фильм Семейный план 2 (2025) — дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет, актёры

Большой трейлер боевика «Семейный план 2» с Марком Уолбергом — премьера 21 ноября
Комментарии

Компания Apple представила большой трейлер фильма «Семейный план 2». Боевик с Марком Уолбергом выйдет в онлайн-кинотеатре Apple TV уже 21 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Лента расскажет историю Дэна Моргана, преданного мужа, любящего отца, знаменитого продавца автомобилей и бывшего убийцы. Однажды тяжёлое прошлое Дэна настигает его в самый неожиданный момент — герой решает взять свою семью в незапланированный отпуск, чтобы защитить себя и своих близких.

Главные роли в ленте сыграли Марк Уолберг («Анчартед»), Мишель Монахэн («Настоящий детектив») и Кит Харингтон («Игра престолов»). Режиссёром выступил Саймон Селлан Джонс («Артур, ты король»).

