Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Вечность (2025) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер

Большой трейлер романтической комедии «Вечность» с Элизабет Олсен — премьера в ноябре
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания A24 выпустила большой трейлер фильма «Вечность» — новой романтической комедии со звёздами Голливуда. Премьера ленты состоится уже 26 ноября в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

События ленты развернутся на Развилке — в месте, куда попадают души умерших, чтобы решить, где они проведут загробную жизнь. Там встречаются духи скончавшихся супругов Джоан и Ларри, однако девушка также видит и душу своего первого мужа Люка, погибшего во время войны в Корее.

Главную роль исполнит Элизабет Олсен («Мстители», «Годзилла»), а двух её кавалеров — Майлз Теллер («Топ Ган: Мэверик», «Дело храбрых») и Каллум Тернер («Властелины воздуха», «Борджиа»). Режиссёром выступит Дэвид Фрейн («Третья волна зомби»).

Материалы по теме
Обзор фильма «Трон: Арес»: как звёзды меркнут в голливудском шоу
Обзор фильма «Трон: Арес»: как звёзды меркнут в голливудском шоу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android