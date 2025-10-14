Скидки
В Genshin Impact появится карта Dust 2 из Counter-Strike

В Genshin Impact появится карта Dust 2 из Counter-Strike
Китайские игроки в Genshin Impact перенесли в проект известную карту Dust II из Counter-Strike 2 — так они показали возможности нового режима «Астральный предел».

Помимо самой локации, авторы попытались адаптировать геймплей шутера: в игре можно будет покупать оружие и стрелять по соперникам. Видео записано на тестовом сервере, поэтому все желающие смогут опробовать этот формат после выхода «Астрального предела» 22 октября.

В формате «Астральный предел», напоминающем Roblox, игроки смогут сами создавать свои карты и режимы, используя модели и анимации из основного Genshin Impact. Официальный релиз состоится вместе с выходом версии «Луна II».

Что нужно знать про обновление 6.1 в Genshin Impact — детали со стрима «Луны 2»
