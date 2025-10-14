Скидки
Gabe Follower рассказал, когда в CS 2 появятся питомцы и что с кастомизацией агентов

Инсайдер и контент-мейкер Gabe Follower в интервью «Таверне» рассказал, когда в Counter-Strike 2 могут появиться питомцы, что происходит с кастомизацией агентов и насколько реалистична мобильная версия шутера.

По словам инсайдера, питомцы находятся в разработке уже почти три года, но Valve всё ещё не выпустила их в игру:

Они уже должны были выйти. Видели упоминания ещё в 2023 году. Что там можно делать три года с косметическим предметом — не знаю. Скорее всего, питомцы появятся в одном из мелких патчей — Valve сейчас дробит крупные обновления на части.

Gabe Follower также отметил, что идея с агентами и нашивками была фактически заморожена, хотя следы кастомизации периодически появляются в коде:

Были утечки, где можно было надевать отдельные элементы одежды — штаны, куртки, шапки. Думаю, это был эксперимент. Но в каком-то виде кастомизация персонажей точно появится.

По его словам, Valve традиционно запаздывает с реализацией идей — многие функции вроде брелков или баттл-рояля впервые упоминались ещё в середине 2010-х, задолго до популярности подобных механик в других играх.

Что касается слухов о мобильной версии CS 2, инсайдер скептически отнёсся к их правдоподобию:

Видели утечки, что они что-то делали в этом направлении. Но, скорее всего, это не приоритет. Не думаю, что после всего, что случилось с CS 2, Valve решат устроить то же самое на телефонах.

Таким образом, питомцы могут появиться в ближайших патчах, но мобильной CS 2, по словам Gabe Follower, ожидать не стоит.

Напомним, в августе 2025 года Riot Games выпустила мобильную версию Valorant, но пока только в Китае. Однако это не помешало шутеру заработать несколько десятков миллионов долларов.

