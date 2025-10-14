Скидки
Team Falcons с Satanic выиграла первый матч на BLAST Slam IV по Dota 2

Комментарии

Team Falcons одолела Yakult Brothers в дебютном матче на BLAST Slam IV по Dota 2. Игра завершилась со счётом 17-8 за одну карту.

Dota 2. BLAST Slam IV . Групповой этап
14 октября 2025, вторник. 16:00 МСК
Team Falcons
Окончен
1 : 0
Yakult's Brothers

В матче за состав «ястребов» сыграл Алан Satanic Галлямов, который заменил Оливера skiter Лепко. Сегодня Falcons также сыграет против BetBoom Team. Матч состоится в 19:00 мск.

Yakult Brothers же встретится с HEROIC уже в 18:00 мск.

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. В турнире примут участие 12 команд, которые разыграют $ 1 млн призовых. Чемпионат состоится в формате LAN в Сингапуре и будет включать четыре стадии: групповую, Last Chance, Play-In и плей-офф. В решающую часть соревнования пройдут шесть сильнейших коллективов.

