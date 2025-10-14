Вышел тизер фильма «Дни Сакамото» с живыми актёрами — ленты по мотивам известного аниме

В Сети появился тизер экранизации популярной манги «Дни Сакамото». Ранее тайтл стал известен благодаря аниме-адаптации от Netflix, теперь же к релизу готовится фильм с живыми актёрами.

Полнометражная версия «Сакамото» выйдет в японских кинотеатрах в январе 2026 года. Главные роли исполнят Рен Мегуро из группы Snow Man и Фумия Такахаси.

«Дни Сакамото» рассказывают историю бывшего киллера Таро Сакамото. Он решил завязать с преступным делом и посвятить свою жизнь магазину и воспитанию дочери, однако ему приходится вновь взять в руки оружие, чтобы разобраться со своим прошлым и защитить близких.