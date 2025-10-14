Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер фильма «Дни Сакамото» с живыми актёрами — ленты по мотивам известного аниме

Вышел тизер фильма «Дни Сакамото» с живыми актёрами — ленты по мотивам известного аниме
Комментарии

В Сети появился тизер экранизации популярной манги «Дни Сакамото». Ранее тайтл стал известен благодаря аниме-адаптации от Netflix, теперь же к релизу готовится фильм с живыми актёрами.

Полнометражная версия «Сакамото» выйдет в японских кинотеатрах в январе 2026 года. Главные роли исполнят Рен Мегуро из группы Snow Man и Фумия Такахаси.

Видео доступно в группе VK Play во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат TOHO.

«Дни Сакамото» рассказывают историю бывшего киллера Таро Сакамото. Он решил завязать с преступным делом и посвятить свою жизнь магазину и воспитанию дочери, однако ему приходится вновь взять в руки оружие, чтобы разобраться со своим прошлым и защитить близких.

Материалы по теме
Видео
Новый трейлер фильма «Человек-бензопила: Резе» — аниме выйдет в России 30 октября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android