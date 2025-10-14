Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Gabe Follower назвал три ближайших обновления CS 2

Gabe Follower назвал три ближайших обновления CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер Gabe Follower в интервью «Таверне» рассказал, какие обновления могут появиться в Counter-Strike 2 в ближайшее время. По словам инсайдера, Valve работает над системой ставок, новым кейсом и игровым режим Retake.

Ставки. Система ставок в Armory. Не понимаю, что они делают, но определенно эта штука. Должен выйти кейс, явно у них для чего-то припасены питомцы. Непонятно, что с граффити. Скорее всего, ретейки. Они снова касаются этого игрового режима. Из карт — делал бы ставку на Cobblestone, о нём больше всего известно.

Контент-мейкер также напомнил, что при анонсе CS 2 разработчики обещали добавить новое оружие и вернуть Danger Zone, однако, по его словам, эти планы, скорее всего, останутся нереализованными.

Они много чего наобещали. Как будто бы это не произойдет никогда. Выкатили недавно скриптинг, делегировали фановый контент комьюнити. Поняли, что не в силах делать всё сами, решили, что игроки будут развлекать себя сами.

Ранее в том же интервью Gabe Follower рассказал о судьбе питомцев, кастомизации агентов и перспективах появления CS 2 на мобильных устройствах.

Материалы по теме
Valve выпустила крупное обновление CS 2 — переработаны пули, движок и дефьюз бомбы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android