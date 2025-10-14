Gabe Follower назвал три ближайших обновления CS 2

Инсайдер Gabe Follower в интервью «Таверне» рассказал, какие обновления могут появиться в Counter-Strike 2 в ближайшее время. По словам инсайдера, Valve работает над системой ставок, новым кейсом и игровым режим Retake.

Ставки. Система ставок в Armory. Не понимаю, что они делают, но определенно эта штука. Должен выйти кейс, явно у них для чего-то припасены питомцы. Непонятно, что с граффити. Скорее всего, ретейки. Они снова касаются этого игрового режима. Из карт — делал бы ставку на Cobblestone, о нём больше всего известно.

Контент-мейкер также напомнил, что при анонсе CS 2 разработчики обещали добавить новое оружие и вернуть Danger Zone, однако, по его словам, эти планы, скорее всего, останутся нереализованными.

Они много чего наобещали. Как будто бы это не произойдет никогда. Выкатили недавно скриптинг, делегировали фановый контент комьюнити. Поняли, что не в силах делать всё сами, решили, что игроки будут развлекать себя сами.

Ранее в том же интервью Gabe Follower рассказал о судьбе питомцев, кастомизации агентов и перспективах появления CS 2 на мобильных устройствах.