Team Secret представила бандл для The Finals

Team Secret представила бандл для The Finals
Европейская киберспортивная организация Team Secret раскрыла эксклюзивный набор косметики для шутера The Finals, релиз которого запланирован на 16 октября.

Набор входит в серию киберспортивных бандлов — фирменных коллекций для команд-партнёров студии Embark. Эти комплекты включают скины на персонажей, оружия и другую косметику. Наборы других команд также начнут появляться в магазине с середины октября.

Цены на бандлы пока не раскрываются.

Фото: Team Secret

Фото: Team Secret

В конце ноября в Стокгольме (28-29 ноября) пройдёт турнир The Grand Major 2025 с призовым фондом $ 100 тыс., который станет первой крупной премьерой киберспортивной сцены The Finals.

