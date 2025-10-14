Нашли актёра на роль Иисуса в фильме «Страсти Христовы 2»

Вместо Джеймса Кэвизела роль Иисуса Христа в продолжении фильма «Страсти Христовы» исполнит Яакко Охтонен — финский актёр известен своими ролями в сериалах «Викинги» и «Последнее королевство».

Согласно анонсу, роль Марии Магдалины досталась малоизвестной кубинской актрисе Мариэле Гарриге. Режиссёром фильма «Страсти Христовы 2» вновь выступит Мэл Гибсон.

Оригинальные «Страсти Христовы» вышли в 2004 году. Фильм повествует о последних 12 часах жизни Иисуса Христа. Продолжения выйдет в двух частях: премьера первой состоится 26 марта 2027 года, вторая выйдет через 40 дней — 6 мая 2027 года. События обеих лент развернутся после смерти Иисуса Христа.