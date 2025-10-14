Team Spirit проиграла первый матч на BLAST Slam IV по Dota 2
Execration разгромила Team Spirit в первом раунде групповой стадии BLAST Slam IV по Dota 2. Матч закончился со счётом 28-17 и коллектив Брила cml Алвизо заработал три балла.
Dota 2. BLAST Slam IV . Групповой этап
14 октября 2025, вторник. 17:25 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 1
Execration
Обе команды продолжат сегодня игры со следующими противниками:
- 21:00. Team Spirit — Aurora Gaming;
- 22:00. Team Aureus — Execration.
BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. В турнире принимают участие 12 команд, которые разыгрывают $ 1 млн призовых. Чемпионат состоится в формате LAN в Сингапуре и будет включать четыре стадии: групповую, Last Chance, Play-In и плей-офф. В решающую часть соревнования пройдут шесть сильнейших коллективов.
