Team Spirit проиграла первый матч на BLAST Slam IV по Dota 2

Team Spirit проиграла первый матч на BLAST Slam IV по Dota 2
Execration разгромила Team Spirit в первом раунде групповой стадии BLAST Slam IV по Dota 2. Матч закончился со счётом 28-17 и коллектив Брила cml Алвизо заработал три балла.

Dota 2. BLAST Slam IV . Групповой этап
14 октября 2025, вторник. 17:25 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 1
Execration

Обе команды продолжат сегодня игры со следующими противниками:

  • 21:00. Team Spirit — Aurora Gaming;
  • 22:00. Team Aureus — Execration.

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. В турнире принимают участие 12 команд, которые разыгрывают $ 1 млн призовых. Чемпионат состоится в формате LAN в Сингапуре и будет включать четыре стадии: групповую, Last Chance, Play-In и плей-офф. В решающую часть соревнования пройдут шесть сильнейших коллективов.

