Team Spirit проиграла первый матч на BLAST Slam IV по Dota 2

Execration разгромила Team Spirit в первом раунде групповой стадии BLAST Slam IV по Dota 2. Матч закончился со счётом 28-17 и коллектив Брила cml Алвизо заработал три балла.

Обе команды продолжат сегодня игры со следующими противниками:

21:00. Team Spirit — Aurora Gaming;

22:00. Team Aureus — Execration.

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. В турнире принимают участие 12 команд, которые разыгрывают $ 1 млн призовых. Чемпионат состоится в формате LAN в Сингапуре и будет включать четыре стадии: групповую, Last Chance, Play-In и плей-офф. В решающую часть соревнования пройдут шесть сильнейших коллективов.