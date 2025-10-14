Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В хитовом рогалике Megabonk появятся мультиплеер и больше видов оружия

В хитовом рогалике Megabonk появятся мультиплеер и больше видов оружия
Комментарии

Разработчик популярной roguelike-игры Megabonk поделился планами на развитие игры после выхода первого большого обновления.

Так, в ближайшее время в Megabonk добавят полноразмерную карту с туманом войны, дополнительную информацию по наведении курсора, настройку прозрачности снарядов и закрепление заданий во время паузы.

Кроме того, vedinad будет работать над двумя главными просьбами пользователей — режимом мультиплеера, а также разнообразием карт и оружия. О сроках добавления кооператива и нового контента разработчик не сообщил.

В начале октября Megabonk вошла в топ-5 недельного чарта Steam, обогнав по продажам Silent Hill f и
Hollow Knight: Silksong.

Материалы по теме
Зомби-экшен Dying Light: The Beast возглавил чарты Steam, обойдя EA Sports FC 26
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android