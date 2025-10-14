Скидки
Третий этап Фестиваля цифрового спорта пройдёт 15–16 ноября в Казани — в программе 11 игр

Организаторы Фестиваля цифрового спорта поделились первыми деталями третьего этапа в Казани. Событие примет дворец единоборств «Ак Барс» 15 и 16 ноября.

В программу фестиваля войдут интерактивные виды футбола и хоккея, симрейсинг, автомодели и дроны, а также популярные видеоигры — Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG, Mobile Legends, Just Dance и Mortal Kombat. Ивент посетят звёзды киберспорта и автоспорта, которые проведут автограф-сессии и различные челленджи.

Подробности о расписании турниров, шоу-матчей и активностей в рамках третьего этапа Фестиваля цифрового спорта в Казани появятся в ближайшее время в соцсетях.

