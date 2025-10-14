Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Амадей про Моцарта (2025) — дата выхода, тизер, сюжет, актёры

Сериал «Амадей» про молодого Моцарта выйдет в декабре — первый тизер
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Sky представил первый тизер сериала «Амадей» про молодого Вольфганга Моцарта. Шоу стартует уже в декабре, точную дату выхода назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Sky TV. Права на видео принадлежат Sky.

Сюжет сериала расскажет о 25-летнем Моцарте, который приезжает в Вену конца XVIII века. Там он знакомится с будущей женой Констанцией Вебер и композитором Антонио Сальери, с которым у молодого человека произойдёт знаменитый мифический конфликт.

Главную роль в проекте исполнил Уилл Шарп («Белый лотос»). В сериале также снялись Габриэль Криви («На моём месте») и Пол Беттани («Мстители»).

Материалы по теме
Обзор фильма «Трон: Арес»: как звёзды меркнут в голливудском шоу
Обзор фильма «Трон: Арес»: как звёзды меркнут в голливудском шоу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android