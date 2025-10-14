Скидки
Крупная игровая выставка Summer Game Fest 2026 пройдёт 6 июня

Крупная игровая выставка Summer Game Fest 2026 пройдёт 6 июня
Комментарии

Организаторы крупной игровой выставки Summer Game Fest 2026 раскрыли дату начала ивента. Церемония открытия состоится в ночь на 6 июня, точного времени начала ивента пока нет. Ведущим по сложившейся традиции выступит Джефф Кили, который также ведёт и «игровой «Оскар» под названием The Game Awards.

Создатели ивента обещают представить геймерам будущее видеоигр на разных платформах — с анонсами новых проектов и трейлерами горячо ожидаемых новинок. Билеты на ивент поступят в продажу грядущей весной.

Помимо Summer Game Fest 2026, в июне также ожидаются выставки и других издателей. А в августе по традиции пройдёт и фестиваль gamescom 2026, который также откроет Джефф Кили.

