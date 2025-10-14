Вышел трейлер фильма ужасов «Пришлите помощь» от режиссёра «Человека-паука» Сэма Рэйми

Кинокомпания 20th Century Studios представила трейлер нового фильма ужасов «Пришлите помощь». Премьера хоррора в зарубежных кинотеатрах намечена на 30 января 2026 года.

Фильм расскажет о женщине и её начальнике, которые чудом выжили после авиакатастрофы и оказались на необитаемом острове.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти», «Настоящий детектив»), Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт», «Оборотень») и Деннис Хейсберт («Жизнь короля», «Тринадцатый этаж»). Ленту снял режиссёр Сэм Рэйми, известный по работе над серией «Человек-паук» и «Доктором Стрэнджом».