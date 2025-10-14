Скидки
Игрок в Battlefield 6 повторяет подвиг пацифиста Десмонда Досса — он спасает солдат

Игрок в Battlefield 6 повторяет подвиг пацифиста Десмонда Досса — он спасает солдат
Комментарии

Популярный блогер ThatFriendlyGuy поделился своей статистикой в Battlefield 6. Геймер поставил себе крайне сложный челлендж — он исполняет роль пацифиста-медика и вообще никого не убивает.

За несколько дней ThatFriendlyGuy добрался до 20-го уровня, воскресив более 705 человек. При этом по чистой случайности он сделал два убийства — противники умерли, подойдя к нему во время применения дефибриллятора.

Статистика блогера в Battlefield 6 — два убийства сделаны случайно

Статистика блогера в Battlefield 6 — два убийства сделаны случайно

Фото: Соцсети ThatFriendlyGuy

Фото: Соцсети ThatFriendlyGuy

Пользователи в соцсетях сравнивают ThatFriendlyGuy с Десмондом Доссом — знаменитым отказчиком от оружия во времена Второй мировой войны, который спас более 75 человек на поле боя. По мотивам жизни мужчины сняли фильм «По соображениям совести» с Эндрю Гарфилдом. Сам блогер планирует и дальше играть роль пацифиста, ведь даже с таким игровым процессом он умудряется занимать лидирующие позиции в таблице лидеров.

Видео доступно на YouTube-канале ThatFriendlyGuy. Права на видео принадлежат ThatFriendlyGuy.

Комментарии
