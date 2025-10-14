Скидки
Умер художник Дрю Струзан — он создал постеры «Звёздных войн» и других культовых фильмов

Умер художник Дрю Струзан — он создал постеры «Звёздных войн» и других культовых фильмов
В возрасте 78 лет ушёл из жизни Дрю Струзан — американский художник, известный своими работами для киноиндустрии. Об этом стало известно из его личных соцсетей, причина смерти не уточняется.

Струзан — автор постеров для десятков известных фильмов, включая «Звёздные войны», две первые части «Гарри Поттера», четыре «Индианы Джонса», «Назад в будущее», «Рэмбо: Первая кровь», «Бегущий по лезвию» и многие другие.

Дрю Струзан объявил о завершении карьеры в 2008 году, хотя время от времени возвращался ради крупных проектов. Позже он перестал рисовать из-за болезни Альцгеймера.

Примеры работ Дрю Струзана

