Умер художник Дрю Струзан — он создал постеры «Звёздных войн» и других культовых фильмов

В возрасте 78 лет ушёл из жизни Дрю Струзан — американский художник, известный своими работами для киноиндустрии. Об этом стало известно из его личных соцсетей, причина смерти не уточняется.

Струзан — автор постеров для десятков известных фильмов, включая «Звёздные войны», две первые части «Гарри Поттера», четыре «Индианы Джонса», «Назад в будущее», «Рэмбо: Первая кровь», «Бегущий по лезвию» и многие другие.

Дрю Струзан объявил о завершении карьеры в 2008 году, хотя время от времени возвращался ради крупных проектов. Позже он перестал рисовать из-за болезни Альцгеймера.

Примеры работ Дрю Струзана