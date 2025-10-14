Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Panto сильный игрок, подходящий под наш стиль»: Yatoro о новом капитане Spirit по Dota 2

«Panto сильный игрок, подходящий под наш стиль»: Yatoro о новом капитане Spirit по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Керри состава Team Spirit по Dota 2 Илья Yatoro Мулярчук высказался о новом капитане команды — Никите Panto Балаганине, который заменил Ярослава Miposhka Найдёнова после его временного ухода.

Я думаю, что panto — сильный игрок, подходящий под наш стиль. Он делает отличные макро-коллы в ранней игре и может справиться с драфтами, что для нас очень важно, особенно сейчас, когда Miposhka ушёл. Его роль на драфтах будет ключевой.

По словам Yatoro, структура внутри состава не изменилась, несмотря на замену капитана:

Если panto справится с драфтами и макро, у нас всё будет хорошо. Мы не планируем других замен — команда построена на доверии, и мы верим в текущий ростер.

Напомним, panto присоединился к Team Spirit 9 октября, перейдя из Aurora Gaming. В своём дебютном матче обновлённый состав уступил Execration на групповом этапе BLAST Slam IV.

Материалы по теме
«Определённо, это шаг к завершению карьеры»: Miposhka — о перерыве в карьере в Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android