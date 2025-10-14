Чат-бот ChatGPT научится вести эротические беседы — как в фильме «Она»

Глава компании OpenAI Сэм Альтман поделился деталями новой версии чат-бота ChatGPT. Разработчик самой популярной нейросети в мире подтвердил, что в ближайшее время модель сможет выполнять роль персоналий, если того пожелает пользователь.

Альтман отметил, что функционал уже работал в версии 4o, однако в дальнейшем ChatGPT научится в том числе «эротическому» взаимодействию с юзерами. Этот контент будет доступен только верифицированным пользователям старше 18 лет.

Через несколько недель мы планируем выпустить новую версию ChatGPT, которая позволит людям вести себя как личность, больше похожую на ту, что нравилась людям в 4o (надеемся, она будет лучше!). Если вы хотите, чтобы ваш ChatGPT отвечал по-человечески, использовал кучу эмодзи или вёл себя как друг, ChatGPT сможет это сделать (но только если вы этого хотите). В декабре, по мере более полного внедрения возрастного ценза и в рамках нашего принципа «относитесь к взрослым пользователям как к взрослым», в модель попадёт эротический контент для верифицированных пользователей.

Многие юзеры положительно оценили грядущие нововведения и сравнили будущую модель с фильмом «Она». Лента Спайка Джонса как раз рассказывает о «романе» одинокого писателя и нейросети — главные роли в картине сыграли Хоакин Феникс («Джокер») и Скарлетт Йоханссон («Мстители»).